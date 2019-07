Carlos Gaytán: la estrella Michelin

A los 20 años, Carlos se vio en la necesidad de emigrar a Estados Unidos y abandonar su sueño de ser portero del equipo de futbol mexicano Pumas, "creo que la cocina me salía mejor, era más habilidoso con el cuchillo y los sartenes y ahí me quedé".

Sobre los sabores y olores que más recuerda y extraña de Huitzuco, el chef Gaytán confesó no haber probado nunca más unos frijoles como los de su abuelita. "Lo recuerdo bien, yo era niño y comía sus frijoles, eran pintos, refritos, con un sabor incomparable. He tratado de hacerlos, pero me he quedado muy corto", asegura.