El Último Rey dijo adiós dejando un legado inolvidable: esto se vivió en el final de la serie

Así pudo hablarle cara cara a su eterna compañera: "¿Me perdonas, Refugio de mi vida, por el pasado, por todas sus lágrimas, por caerme? No podré irme en paz sin tu perdón". Ella no dudó en dar su respuesta: "Hoy quedó atrás todo lo malo, me guardo en el corazón todo lo bueno que hemos vivido que es mucho". Tras sus palabras juntos recordaron cómo nació su amor desde que eran unos niños.