El Ángel de Aurora: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva telenovela de Univision?

El Ángel de Aurora es la nueva telenovela familiar de Univision, que se alista para estrenarse el próximo lunes 9 de septiembre a la 1P/12C. No te pierdas esta historia que te emocionará y cautivará por su trama.

Se trata de una historia original y moderna que no pierde los elementos del melodrama clásico como son los enredos y las intrigas con el hilo conductor de una madre que lucha por encontrar a su hijo y obtener justicia. Además, explora problemáticas actuales a las que se enfrentan las mujeres y los jóvenes.

El Ángel de Aurora: ¿quiénes son los protagonistas y sus personajes?



Esta telenovela es producida por Roy Rojas y está basada en la obra de Ricardo Rentería con libreto de Helena Aguilera y Jaime Sierra.

Su elenco está integrado por grandes figuras: Natalia Esperón da vida a Aurora, Jorge Salinas es Antonio Murrieta, su enamorado de la juventud, mientras que Marisol del Olmo es la antagonista de la historia como Jezabel, hermana de Aurora.

René Casados es ‘El Pintas’, Roberto Blandón es Pascual Santos y Gabriela Rivero en el papel de Victoria Bonilla. El elenco juvenil está protagonizado por Moisés Peñaloza como Ángel Santos, el hijo que le fue arrebatado a Aurora; Paulina Matos es Helena Murrieta y José Pablo Minor como Demián Morga.

El Ángel de Aurora: ¿cuál es la trama de la nueva telenovela?



El Ángel de Aurora cuenta la historia de Aurora Campero, una mujer que en su juventud fue víctima de una violación, la cual fue planeada por su hermana Jezabel quien siempre le ha tenido envidia y ha querido destruirla. De ese acto, Aurora quedará embarazada.

Al momento del abuso Aurora estaba comprometida con Antonio Murrieta, un hombre que decide hacerse cargo de la paternidad del niño que tendrá su amada; sin embargo, las intrigas de Jezabel harán que Antonio abandone a Aurora el día de su boda.

El padre de Aurora le arrebatará a su hijo y se lo regalará a Pascual Santos y Victoria Bonilla, matrimonio que criará con mucho amor al bebé.

Aurora se convertirá en una mujer de negocios, presidente del Corporativo Campero, y no dejará de buscar a su hijo, sin importar el paso de los años. Nunca perderá la esperanza y al mismo encontrará descubrirá que puede volver a amar, gracias a Julio César Rey (interpretado por Rafael Novoa) aunque Antonio, su amor del pasado, regresará a querer conquistarla.