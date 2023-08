El Amor Invencible vivió su gran final: ¿Leona venció a Ramsés? Estas son las claves del desenlace

No obstante, Leona no dejaría que escapara sin cobrarle la muerte de toda su familia. Tras perseguirlo a toda velocidad logró herirlo en una pierna dejándolo indefenso y listo para recibir su castigo. En el instante en que estaba por apretar el gatillo que pondría fin a Ramsés, Ana Julia y Benjamín aparecieron para detenerla y que no manchara sus manos de sangre.