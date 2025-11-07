'Doménica Montero' ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos: ¿cuándo y dónde verla?

Doménica Montero, la nueva telenovela de Angelique Boyer, ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos: será el próximo lunes 8 de diciembre de 2025, en horario estelar por la señal de Univision.

Además, la producción estará disponible un día después, el 9 de diciembre, a través de ViX, la plataforma de streaming en español de TelevisaUnivision, lo que permitirá que los episodios puedan disfrutarse bajo demanda por el público que prefiere ver contenido digital.

¿De qué trata ‘Doménica Montero’?

Inspirada en el clásico de 1978 y basada en una historia original de Inés Rodena, Doménica Montero es una adaptación contemporánea del melodrama tradicional. La trama sigue a una mujer poderosa y apasionada que, tras ser abandonada y humillada el día de su boda, se refugia en una hacienda alejada del mundo para recomponerse emocionalmente.

Allí enfrentará nuevos desafíos, antiguos enemigos y una segunda oportunidad para creer en el amor. El drama, la pasión y la superación personal serán los pilares de esta historia que conecta con la audiencia a través de emociones universales.

Angelique Boyer, una de las actrices más queridas por el público de las telenovelas, interpreta a Doménica, una mujer que transita de la vulnerabilidad a la fortaleza. A su lado, Marcus Ornellas da vida al protagonista masculino, en un papel lleno de matices emocionales.

Doménica Montero Imagen TelevisaUnivision

La telenovela es una producción de Carlos Bardasano, reconocido por su trabajo en melodramas exitosos como Amar a Muerte, Juegos de Amor y Poder.

Fechas clave

- Estreno en Univision: Lunes 8 de diciembre de 2025 a las 9P/8C

- Disponible en ViX: Desde el martes 9 de diciembre de 2025