Angelique Boyer se volverá una mujer llena de rabia por culpa de una traición en 'Doménica Montero'
Angelique Boyer interpreta a 'Doménica Montero', conoce a este impactante personaje
Angelique Boyer regresa a las telenovelas con una historia que sacará su fuerza y su talento: ‘Doménica Montero’, la nueva producción de TelevisaUnivision donde comparte créditos con Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Brandon Peniche, entre un gran reparto.
Aquí te contamos un poco de quién es ‘Doménica’ y las razones por las que se vuelve una mujer dura y sin sentimientos.
¿Quién es Doménica Montero?
Doménica Montero es una joven millonaria, generosa, dulce y una influyente empresaria de fábricas textiles.
Fundó y maneja la Casa Hogar Montero en honor a sus padres. Se distingue por tener mucho carácter y decisión, aunque también es una mujer orgullosa y obstinada.
Con el apoyo de su padrino Andrés consiguió destacar en un mundo empresarial machista y conservador. Creció rodeada de amor gracias también a su tía Pilar y a su nana Nicolasa, quien es como una segunda madre para ella.
Doménica ve a su prima como a una hermana y confía plenamente en ella sin sospechar que la odia y desea que Max Languer se case con ella para humillarla y despojarla de su fortuna.
Max deja a Doménica plantada el día de la boda y ella queda en ridículo ante la conservadora sociedad poblana, que hace escarnio público de ella.
Doménica rompe con todo y se refugia en la hacienda que era de sus padres. Se convierte en una mujer intolerante, impositiva y dominante, que primero desquita su rabia con su capataz Genaro Peña y después con su vecino, el doctor Luis Fernando Giménez, quien trae su propia tragedia a cuestas y no está dispuesto a soportar sus desplantes.
Tanto Genaro como Luis Fernando se enamoran de ella, pero Doménica Montero está cerrada al amor.
Conoce a ‘Doménica Montero’ a partir de este 8 de diciembre a las 9P/8C por Univision.