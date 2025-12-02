TV SHOWS
TV SHOWS
domenica montero
domenica montero

Angelique Boyer se volverá una mujer llena de rabia por culpa de una traición en 'Doménica Montero'

Angelique Boyer interpreta a 'Doménica Montero', conoce a este impactante personaje

Univision picture
Por:Univision
Video Angelique Boyer revela qué significa 'Doménica Montero' en su vida

Angelique Boyer regresa a las telenovelas con una historia que sacará su fuerza y su talento: ‘Doménica Montero’, la nueva producción de TelevisaUnivision donde comparte créditos con Marcus Ornellas, Scarlet Gruber, Brandon Peniche, entre un gran reparto.

Aquí te contamos un poco de quién es ‘Doménica’ y las razones por las que se vuelve una mujer dura y sin sentimientos.

PUBLICIDAD

¿Quién es Doménica Montero?

Más sobre Doménica montero

Angelique Boyer estelariza 'Doménica Montero': ¿de qué trata la telenovela?
1 mins

Angelique Boyer estelariza 'Doménica Montero': ¿de qué trata la telenovela?

Doménica Montero
'Doménica Montero' ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos: ¿cuándo y dónde verla?
1 mins

'Doménica Montero' ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos: ¿cuándo y dónde verla?

Doménica Montero

Doménica Montero es una joven millonaria, generosa, dulce y una influyente empresaria de fábricas textiles.

Fundó y maneja la Casa Hogar Montero en honor a sus padres. Se distingue por tener mucho carácter y decisión, aunque también es una mujer orgullosa y obstinada.

Con el apoyo de su padrino Andrés consiguió destacar en un mundo empresarial machista y conservador. Creció rodeada de amor gracias también a su tía Pilar y a su nana Nicolasa, quien es como una segunda madre para ella.

Angelique Boyer es 'Doménica Montero'
Angelique Boyer es 'Doménica Montero'
Imagen TelevisaUnivision

Doménica ve a su prima como a una hermana y confía plenamente en ella sin sospechar que la odia y desea que Max Languer se case con ella para humillarla y despojarla de su fortuna.

Max deja a Doménica plantada el día de la boda y ella queda en ridículo ante la conservadora sociedad poblana, que hace escarnio público de ella.

Doménica rompe con todo y se refugia en la hacienda que era de sus padres. Se convierte en una mujer intolerante, impositiva y dominante, que primero desquita su rabia con su capataz Genaro Peña y después con su vecino, el doctor Luis Fernando Giménez, quien trae su propia tragedia a cuestas y no está dispuesto a soportar sus desplantes.

Tanto Genaro como Luis Fernando se enamoran de ella, pero Doménica Montero está cerrada al amor.

Conoce a ‘Doménica Montero’ a partir de este 8 de diciembre a las 9P/8C por Univision.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Desastre en familia
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
Bajo un volcán
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX