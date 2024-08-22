TV SHOWS
Eugenio Derbez

De Viaje con los Derbez: Este sábado llegan las aventuras de esta divertida familia a Univision

No te pierdas a partir de este sábado 24 de agosto el estreno de la primera temporada de De Viaje con Los Derbez, a las 7P/6C por Univision. Recuerda que también puedes ver todos los capítulos y las temporadas completas de esta y otras series en ViX.

Por:
Univision
Video La diversión y aventuras de De Viaje Con Los Derbez llegan a Univision

El divertido show en el que la familia comandada por Eugenio Derbez se lanza, por primera vez juntos, a unas divertidas vacaciones en Marruecos, llega a Univision. Disfruta de este gran estreno el sábado 24 de agosto a las 7P/6C.

Acompaña al actor, productor, director y comediante en esta serie documental de comedia en la que se puede ver el resultado de haber decidido salir de vacaciones con toda su familia: su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Aislin, Vhadir, José Eduardo y Aitana, así como su entonces yerno Mauricio Ochmann y su nieta Aitana.

Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 4)
2:09

Shows

¿De qué va De Viaje Con Los Derbez temporada 1 que transmitirá Univision?


La familia de famosos se embarca a un viaje a Marruecos con la ilusión de Eugenio de conocer y disfrutar de una nueva cultura, lo cual podrá no ser divertido para todos los integrantes.

El protagonista de 'Radical', película que puedes ver en ViX, busca la unión familiar y cree que esta aventura es el pretexto ideal para hacerlo. Sin embargo, no todo será miel sobre hojuelas y algunas diferencias entre Eugenio y Alessandra saldrán a la luz, pero además, como es bien conocido, el programa fue considerado el inicio del truene entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

¿Qué pasará en este viaje? Haz tu maleta y lánzate a este viaje por Marruecos de la mano de los Derbez. Prepárate para vivir una aventura emocionante, llena de risas, conflictos y alegría generados por la convivencia diaria de estos personajes. La cita es los sábados a partir de las 7P/6C por Univision.

