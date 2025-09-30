Amanecer está a punto de llegar a su gran final: ¿cuándo, dónde y a qué hora verlo?

Video Leonel descubre que Leonardo dañó a Rebeca | Amanecer | Capítulo 59

Desde su estreno, Amanecer logró conquistar a la audiencia con un relato lleno de romance, secretos familiares y giros inesperados. La producción se convirtió en uno de los títulos más comentados de la barra estelar, logrando un lugar especial en el corazón de los televidentes que han seguido cada detalle de las vidas de sus protagonistas.

Tras varios meses de transmisión, la telenovela llega a su desenlace y promete un cierre emotivo que resolverá los conflictos que han marcado la trama.

¿Cuándo y a qué hora es el final de Amanecer?

El gran final de 'Amanecer' será este 30 de octubre a las 10P/9C por Univision, en un episodio de impacto que nadie querrá perderse.

En los últimos capítulos, los personajes han enfrentado momentos decisivos: revelaciones que cambiaron el rumbo de la historia y la lucha constante entre la ambición y el amor verdadero.

Las intrigas de Atocha, Covadonga y Sebastián han mantenido al público al filo del asiento y la expectativa rumbo al último capítulo sobre si Leonel y Alba serán felices han tenido a la audiencia al borde del asiento..

El éxito de la telenovela no sería posible sin el talento de un elenco de primera línea, encabezado por Fernando Colunga y Livia Brito, quienes con sus interpretaciones lograron transmitir la emoción de cada historia.

