Uforia #NewMusicFriday Picks: Shakira, Maluma, Chyno y Tainy le ponen ritmo a tu viernes

Me gusta - Shakira Ft Anuel AA

¡Esta no es cualquier colaboración! Steve Aoki, uno de los DJ’s más importantes del mundo se unió con el colombiano Maluma, y han causado revuelo con estos sonidos de influencias de Oriente Medio y urbanas.

Tainy, el productor más destacado en la industria de la música latina, llega con 'Mera', su primer sencillo, el cual hace parte de su nuevo álbum “The Kids That Grew Up On Reggaetón: Neon Tapes”.