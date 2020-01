Uforia #NewMusicFriday Picks: Las canciones que no pueden faltar en tu playlist

El reggaetonero colombiano compartió su primer sencillo del 2020, continuando con su serie de “Seeing music in colors”, luego del éxito ‘Blanco’.

El golpe sobre la mesa lo dieron Daddy Yankee y Nicky Jam recordando su época de ‘Los Cangris’. Después de casi 20 años sin grabar juntos, reaparecieron con ‘Muévelo’, que promete ser un éxito tras incluir un sample de Here Comes The Hot Stepper de Ini Kamoze . Con apenas unas horas en Youtube, ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.