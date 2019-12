Erika Ender fue invitada a la ONU para hablar sobre 'Despacito' y Talenpro

"Desde que era una niña admiraba a muchos artistas, pero cuando vi a Gloria y Emilio Estefan conquistando el mundo con "Conga", yo tenía como 9 años, recuerdo que estaba sentada viendo televisión al lado de mi mamá y le dije, ¿sabes qué? yo quiero que el mundo cante mis canciones también ; ella me inspiró", recordó la panameña.

Luego de varios años de trabajo y producir más de 160 canciones , llegó la que le cambiaría la vida para siempre, y que le permitiría tener el reconocimiento más importante en su carrera. La historia de cómo nació ‘Despacito’ no podía faltar en este encuentro ante la ONU.

“Cuando me fui para Los Ángeles y Luis Fonsi me llamó y me dijo “estoy buscando nuevas canciones para mi próximo disco, ¿puedes venir a Miami y escribimos algo?”. Eran como las dos de la tarde, a las seis la canción ya estaba hecha”.