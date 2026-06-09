Descargar App
estaciones de radio

El Mundial también se escucha: TUDN Radio y Fútbol de Primera llevarán los partidos a Uforia Radio

En TUDN Radio y Fútbol de Primera sabemos que hay partidos que no se pueden dejar pasar. Pero también sabemos que no siempre se pueden ver.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google

A veces el Mundial te encuentra manejando, trabajando, haciendo vueltas, saliendo de casa o lejos de una pantalla. Por eso, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunas estaciones de Uforia Radio llevarán por radio varios de los encuentros más esperados del torneo, para que la pasión no se detenga aunque el partido no esté frente a tus ojos.

PUBLICIDAD

Relacionado

Xavi En Concierto: Verizon Access Concert Series
Estaciones de Radio
Uforia Latino Mix Live desde Dallas
Estaciones de Radio
Dj Nicky Romero, una estrella de la música electrónica
2 mins

Dj Nicky Romero, una estrella de la música electrónica

Estaciones de Radio
Facebook lanzó sus nuevas gafas para grabar y tomar fotos
10 fotos

Facebook lanzó sus nuevas gafas para grabar y tomar fotos

Estaciones de Radio
Tenemos la premiere de "No Es Pecado" de Domino Saints en Uforia Debut
3:04

Tenemos la premiere de "No Es Pecado" de Domino Saints en Uforia Debut

Estaciones de Radio
Maria Pino y Lenier llegan a Uforia Debut con "Así Mismo Es"
3:03

Maria Pino y Lenier llegan a Uforia Debut con "Así Mismo Es"

Estaciones de Radio
Richie Hell y los Mirlos hacen de "Amazonia" una delicia
4:07

Richie Hell y los Mirlos hacen de "Amazonia" una delicia

Estaciones de Radio
Georgel llega a Uforia Debut con "Adrenalina" ft. Nanpa Básico cerrando el mes de #Pride
3:36

Georgel llega a Uforia Debut con "Adrenalina" ft. Nanpa Básico cerrando el mes de #Pride

Estaciones de Radio
Alaina Castillo debuta "Triste Como Yo" en Uforia Debut
3:55

Alaina Castillo debuta "Triste Como Yo" en Uforia Debut

Estaciones de Radio
Daniela Brooker debuta "TABOO" junto a Adso Alejandro en exclusiva para Uforia Debut
3:07

Daniela Brooker debuta "TABOO" junto a Adso Alejandro en exclusiva para Uforia Debut

Estaciones de Radio

Estas transmisiones serán por radio, no por streaming, y estarán disponibles a través de estaciones seleccionadas en Nueva York, Chicago, Dallas y Houston. La audiencia podrá sintonizar la emoción del Mundial con la narración, el análisis y el estilo de TUDN Radio y Fútbol de Primera: cercano, intenso, futbolero y pensado para quienes viven cada jugada como si estuvieran en la tribuna.

El calendario incluye partidos de alto interés desde la primera fase, como México vs. Sudáfrica, Estados Unidos vs. Paraguay, Brasil vs. Marruecos, Argentina vs. Argelia, Portugal vs. República Democrática del Congo, Inglaterra vs. Croacia y México vs. Corea. También aparecen duelos con sabor especial para la afición latina, como Ecuador vs. Costa de Marfil, Colombia vs. República Democrática del Congo, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España y uno de los grandes atractivos de la fase de grupos: Colombia vs. Portugal.

Porque en la radio el fútbol se vive de otra manera. Cada ataque se imagina, cada atajada se siente, cada gol se grita con la misma fuerza de siempre. TUDN Radio y Fútbol de Primera serán ese lugar donde el Mundial se acompaña con emoción, información y la voz de quienes entienden que el fútbol no solo se mira: también se escucha, se cuenta y se vive.

Para quienes no puedan estar frente a una pantalla, la cita será con la radio. En casa, en el carro, en el trabajo o donde los encuentre el partido, las estaciones participantes de Uforia Radio serán el punto de encuentro para seguir algunos de los encuentros más importantes del Mundial 2026 con el sello de TUDN Radio y Fútbol de Primera.

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Riquísimos por cierto
Gratis
Circo Gómez
Gratis
Tráiler: Corazón de Oro
La sustituta
Gratis
Noche de bodas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX