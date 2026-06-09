estaciones de radio El Mundial también se escucha: TUDN Radio y Fútbol de Primera llevarán los partidos a Uforia Radio En TUDN Radio y Fútbol de Primera sabemos que hay partidos que no se pueden dejar pasar. Pero también sabemos que no siempre se pueden ver.

A veces el Mundial te encuentra manejando, trabajando, haciendo vueltas, saliendo de casa o lejos de una pantalla. Por eso, durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, algunas estaciones de Uforia Radio llevarán por radio varios de los encuentros más esperados del torneo, para que la pasión no se detenga aunque el partido no esté frente a tus ojos.

PUBLICIDAD

Estas transmisiones serán por radio, no por streaming, y estarán disponibles a través de estaciones seleccionadas en Nueva York, Chicago, Dallas y Houston. La audiencia podrá sintonizar la emoción del Mundial con la narración, el análisis y el estilo de TUDN Radio y Fútbol de Primera: cercano, intenso, futbolero y pensado para quienes viven cada jugada como si estuvieran en la tribuna.

El calendario incluye partidos de alto interés desde la primera fase, como México vs. Sudáfrica, Estados Unidos vs. Paraguay, Brasil vs. Marruecos, Argentina vs. Argelia, Portugal vs. República Democrática del Congo, Inglaterra vs. Croacia y México vs. Corea. También aparecen duelos con sabor especial para la afición latina, como Ecuador vs. Costa de Marfil, Colombia vs. República Democrática del Congo, Ecuador vs. Alemania, Uruguay vs. España y uno de los grandes atractivos de la fase de grupos: Colombia vs. Portugal.

Porque en la radio el fútbol se vive de otra manera. Cada ataque se imagina, cada atajada se siente, cada gol se grita con la misma fuerza de siempre. TUDN Radio y Fútbol de Primera serán ese lugar donde el Mundial se acompaña con emoción, información y la voz de quienes entienden que el fútbol no solo se mira: también se escucha, se cuenta y se vive.