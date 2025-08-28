Descargar App
Gana un viaje a Las Vegas al concierto de Alejandro Fernández 'De Rey a Rey'

¡No te pierdas esta increíbles oportunidad!

¿Quieres vivir una experiencia inolvidable en Las Vegas?
Participa en el concurso De Rey a Rey Las Vegas Flyaway y gana un viaje para dos personas con todo incluido para disfrutar del concierto de Alejandro Fernández.

¿Quiénes pueden participar?
El concurso está abierto para residentes legales de Arizona, California, Florida, Colorado, Georgia, Indiana, Maine, Maryland, Minnesota, Oklahoma, Ohio, Nuevo México, Illinois, Nevada y Texas, que tengan 21 años o más y cuenten con identificación válida y vigente.

¿Cómo participar?
Del 25 al 28 de agosto de 2025, sintoniza el show El Free-Guey Show entre las 3:00 p.m. y 7:00 p.m. PST. Cada día, escucha la canción de Alejandro Fernández, anótala y guárdala.

El viernes 29 de agosto, cuando lo indiquen al aire, debes ser la llamada #1 al (855) 370-3100 y mencionar correctamente las canciones de toda la semana. Si lo logras, ¡serás el ganador!

¿Qué puedes ganar?

El premio consiste en:
Viaje de ida y vuelta en avión para dos personas a Las Vegas.
Dos noches de hotel en un alojamiento seleccionado.
Boletos preferenciales para el concierto de Alejandro Fernández el 13 de septiembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena.
El valor aproximado del premio es de $3,000 dólares.

Notas importantesNo es necesario realizar ninguna compra para participar.El premio no es transferible ni canjeable por dinero en efectivo.El ganador y su acompañante deberán contar con la documentación necesaria para viajar en las fechas estipuladas.
Consulta las reglas oficiales completas acá

