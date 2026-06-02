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El Free-Guey

El Free-Guey Show el mejor show de las tardes en Estados Unidos

En El Free-Güey Show vivimos el entretenimiento con humor, música y mucha cercanía con nuestra audiencia latina.

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Por:Univision
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De la mano de Pancho Mercado, Morris De Alba y Zayda Cavazos “La Producer”, acompañamos el día con conversaciones espontáneas, historias reales, ocurrencias, temas virales y momentos que conectan con lo que le pasa a nuestra gente en la vida cotidiana.

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El Free-Guey

Cada día abrimos la cabina para hablar de relaciones, actualidad, música, situaciones familiares, experiencias del público y todo aquello que genera conversación. A través de nuestras secciones, llamadas, mensajes y dinámicas, invitamos a la audiencia a participar, reírse, opinar y sentirse parte del show.

Más que un programa de radio, somos una conversación entre amigos. En El Free-Güey Show mezclamos energía, picardía, entretenimiento y sabor latino para crear un espacio donde todos puedan desconectarse un rato, pasarla bien y sentirse acompañados.

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