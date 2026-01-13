Activismo ¿Quién era Claudette Colvin, la mujer que luchó contra la segregación desde 1955? Claudette Colvin, una de las pioneras en la lucha contra la segregación racial y los derechos civiles, murió este martes 13 de enero de 2026 a los 86 años. Pese a que su nombre en la historia no es tan reconocido como el de Rosa Parks, a los 15 años se negó a ceder su asiento en el autobús.

Video 'I have a dream': A casi 60 años del emblemático discurso, ¿se logró el sueño de Martin Luther King Jr.?

Claudette Colvin, una de las pioneras en la lucha contra la segregación racial y los derechos civiles, murió este martes 13 de enero de 2026 a los 86 años. Pese a que su nombre en la historia no es tan reconocido como el de Rosa Parks, a los 15 años se negó a ceder su asiento en el autobús.

Su fallecimiento fue dado a conocer por la Fundación Claudette Colvin, la cual recordó su legado de valentía, "que ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense".

Con profunda tristeza, la Fundación y su familia anuncian el fallecimiento de Claudette Colvin, una querida madre, abuela y pionera de los derechos civiles. Claudette Colvin Legacy Foundation

¿Quién fue Claudette Colvin?

PUBLICIDAD

Claudette Colvin fue una activista por los derechos civiles, especialmente de la población afroamericana a mediados del siglo XX, discriminada por las medidas de segregación.

A los 19 años, mientras estudiaba historia afroamericana en la escuela, fue detenida. Sucedió el 2 de marzo de 1955, tras negarse a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús en Montgomery, la misma ciudad del sur de Estados Unidos, donde hizo eco la protesta de la activista Rosa Parks.

Permanecí sentada en mi asiento, porque la señora podría haberse sentado frente a mí, pero se negó porque una persona blanca no debía sentarse cerca de una persona negra Claudette Colvin



Colvin estuvo brevemente en prisión por alteración del orden público. Al año siguiente, se convirtió en una de las cuatro mujeres afroamericanas que presentaron una demanda, impugnando la segregación de asientos en los autobuses de Montgomery.

El papel de Colvin en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos fue menos reconocido que el de Parks, quien ya era una figura clave en la sección local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) en el momento de su arresto.