Papá a toda madre

Conoce la historia de 'Papá a toda madre'

Ésta es la divertida historia de cuatro papás de diferentes generaciones y estratos socioculturales, que se enfrentarán a una cara desconocida de la paternidad a partir de un obligado cambio de roles con las madres de sus hijos.

Mauricio López-Garza (Sebastián Rulli), es un guapo, encantador y codiciado mujeriego, dueño del emporio juguetero Logatoys que –paradójicamente– no soporta a los niños, a quienes evita a toda costa. Acostumbrado a que otros le resuelvan los problemas, Mauricio delega el manejo de su empresa, a Fabián Carbajal (Mark Tacher), su mejor amigo desde la infancia. Pero un día los derroches acumulados de Mauricio comienzan a hacer tales estragos en la economía de la fábrica, que la dejan al borde de la quiebra. Es entonces cuando este soltero empedernido decide buscar la salida más inesperada a sus finanzas, poniendo pausa a su vida de desmanes para casarse con una niña bien, cuyo padre promete inyectarle un capital millonario a Logatoys en cuanto el prometido de su hija se convierta oficialmente en su yerno. Pero cuando Mauricio ya está en pleno altar y a punto de dar el “sí” a su flamante novia, aparece Anifer, una encantadora niña de siete años que irrumpe en el lugar e impide el matrimonio, bajo el inesperado argumento de que el novio es, nada más y nada menos, ¡que su papá!



Jorge creía tener todo bajo control pero se equivocó, conócelo en 'Papá a toda madre' Televisa 0 Compartir

El escándalo no se hace esperar cuando el casi suegro inversionista se va con su heredera y sus millones a otro lado, dejando al novio vestido, alborotado, arruinado, sin futuro, con una fábrica a punto de cerrar y una hija de quien no tiene la menor idea de donde salió, para convertirlo en el padre que ni en sus peores pesadillas hubiera deseado ser. Obligado a vender sus bienes personales para poder pagar las deudas más apremiantes de la empresa, Mauricio no tiene más remedio que mudarse con Anifer a una privada cuyos habitantes son nada más y nada menos aquellos ex empleados de Logatoys a quien él mandó despedir y en no muy buenos términos. Así, Mauricio tiene que convivir con sus nuevos vecinos: entre ellos, Renée ( Maite Perroni), una fuerte y atractiva chica, independiente, cuyo principal objetivo en la vida es desarrollarse profesionalmente: terminar su carrera y hacer una maestría. A ella, lo que menos le importa es el amor, pero entonces conocerá a Mauricio y le romperá todos los esquemas.



Maite Perroni es el nuevo amor de Sebastián Rulli Sebastián Rulli ya tiene compañera protagonista, así lo informó el programa radiofónico ' Al parecer todo está listo para el inicio de grabaciones de 'Papá a toda madre' y es queya tiene compañera protagonista, así lo informó el programa radiofónico ' Todo para la mujer ', en donde se aseguró que Maite Perroni será la pareja del actor dentro del melodrama. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Maite Perroni regresa a las telenovelas de la mano de Sebastián Rulli, con quien no ha trabajado antes en alguna historia dentro de la pantalla chica, pero que al parecer la pareja será del total gusto del público. regresa a las telenovelas de la mano de, con quien no ha trabajado antes en alguna historia dentro de la pantalla chica, pero que al parecer la pareja será del total gusto del público. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Maite ya confirmó su protagónico, siendo éste el número siete, después de exitosas historias como 'Cuidado con el ángel', 'Mi pecado' y más recientemente 'Antes muerta que Lichita', ya confirmó su protagónico, siendo éste el número siete, después de exitosas historias como 'Cuidado con el ángel', 'Mi pecado' y más recientemente 'Antes muerta que Lichita', Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maite Perroni había tenido un acercamiento con los productores Eduardo Meza y Rosy Ocampo para que ella fuera la protagonista de 'La doble vida de Estela Carrillo', pero ella rechazó la propuesta para dedicarse de lleno a la música. Hace varios meseshabía tenido un acercamiento con los productores Eduardo Meza y Rosy Ocampo para que ella fuera la protagonista de '', pero ella rechazó la propuesta para dedicarse de lleno a la música. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Por lo que comenzó la producción de su segundo disco de estudio, mismo que aún no sale a la vente, pero ya ha colocado dos canciones de esta producción en los primeros lugares en las estaciones de radio en México, 'Loca' y 'Adicta', haciendo vibrar a sus millones de fanáticos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Perroni detendrá su carrera como cantante para dedicarse por completo a la telenovela o combinará la actuación con su nuevo disco. ¿Te gusta esta pareja de telenovela? Lo que no sabemos hasta el momento es sidetendrá su carrera como cantante para dedicarse por completo a la telenovela o combinará la actuación con su nuevo disco. ¿Te gusta esta pareja de telenovela? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sebastián Rulli, pues después del éxito de 'Tres veces Ana' regresa a la televisión con una historia más divertida y fresca, la cual lo regresará a la comedia ligera dentro de las telenovelas. El que está feliz es, pues después del éxito de 'Tres veces Ana' regresa a la televisión con una historia más divertida y fresca, la cual lo regresará a la comedia ligera dentro de las telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Sebastián Rulli a la cámara de Televisa Espectáculos. "Es un gran reto, yo estaba interesado en llegárle a un público que una a la familia, a los niños, a los jóvenes, a los papás, 'Mauricio' que es el personaje, es cero comprometido con nadie, no le gustan los niños, entonces de repente le llega esto como sorpresa y en el fondo tiene un buen corazón", confesóa la cámara de Televisa Espectáculos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Aunque todavía no se sabe cuándo se iniciarán las grabaciones de la telenovela, se rumora que habrá muchos rostros nuevos en esta historia, pero lo cierto es que nada está totalmente confirmado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rulli, por lo que ya se rumora el nombre de los actores que podrán interpretar a estos papás. "Cuatro personajes masculinos, cuatro papás que son de diferentes estratos socioeconómicos que tienen que intercambiar los roles con el de las madres, entonces va a ser muy chistoso, una manera de contar una realidad que están viviendo los hombres ahora", dijo, por lo que ya se rumora el nombre de los actores que podrán interpretar a estos papás. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Raúl Araiza ya confirmó su participación para estar en 'Un papá a toda madre', lo cual lo tiene feliz, pues es algo que él buscaba hace tiempo atrás. ya confirmó su participación para estar en 'Un papá a toda madre', lo cual lo tiene feliz, pues es algo que él buscaba hace tiempo atrás. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Raúl no ha participado en una telenovela, siendo 'Un gancho al corazón' su última actuación, dedicándose sólo a la conducción de 'Hoy' y 'Miembros al aire'. Desde el año 2009no ha participado en una telenovela, siendo 'Un gancho al corazón' su última actuación, dedicándose sólo a la conducción de 'Hoy' y 'Miembros al aire'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Raúl y Sebastián se reencontrarían en los foros de grabación, pues ellos estuvieron juntos en 'Un gancho al corazón, en donde la actriz Verónica Jaspeado también participó. se reencontrarían en los foros de grabación, pues ellos estuvieron juntos en 'Un gancho al corazón, en donde la actriztambién participó. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Verónica Jaspeado será la pareja de Raúl Araiza dentro de la telenovela, lo que nos hace pensar que en ellos dos recaería la parte divertida de la historia, pues ambos han participado en programas cómicos. La actrizserá la pareja dedentro de la telenovela, lo que nos hace pensar que en ellos dos recaería la parte divertida de la historia, pues ambos han participado en programas cómicos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir A Verónica la vimos recientemente en la telenovela 'Vino el amor', interpretando a 'Sonia', con un personaje un tanto malvado y con una fijación por hombres más pequeños que ella. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Verónica tiene importantes participaciones dentro de las telenovelas, entre las más recordadas están 'Lo que la vida me robó' y 'DKDA'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir 'Papá a toda madre' podría ser el proyecto que marque el regreso a las telenovelas de Televisa de Rubén Zamora, actor que ha participado en proyectos como 'Los simuladores' y 'Ramona'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Rubén se ha destacado por su participación en el cine mexicano, teniendo grandes proyectos en la pantalla grande como 'Todos los días son tuyos' y 'La otra familia'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Rubén es expareja sentimental de la actriz Marisol del Olmo, con quien procreó al pequeño Patricio, su relación duró un poco más de tres años, pero por problemas que nunca aclararon decidieron separarse. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Este galán tendría como pareja dentro de la historia a Ana La Salvia, este será su primer proyecto en Televisa, pues antes realizó una carrera artística en otras televisoras mexicanas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ana se ha caracterizado por ser muy versátil en sus trabajos dentro del medio del espectáculo, siendo conductora de televisión, actriz de telenovelas y de teatro. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana La Salvia es de origen venezolano y comenzó su carrera como actriz en el año 2000, por lo que 17 años dentro del mundo de la actuación la respaldan para hacer un gran trabajo dentro de 'Papá a toda madre'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Juan Carlos Barreto, quien lo hemos visto en diversos papeles y en todos ha sorprendido. El cuarto galán que está dentro de la historia es el actor, quien lo hemos visto en diversos papeles y en todos ha sorprendido. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Cómo olvidar su personaje de 'Jaime' en 'Para volver a amar', con éste se ganó su primer 'Premio TVyNovelas', siendo el mejor villano del año. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Juan Carlos no ha parado de trabajar, haciendo 9 telenovelas continuas desde el año 2010. Sin lugar a dudas un gran actor de telenovelas. A raíz de estono ha parado de trabajar, haciendo 9 telenovelas continuas desde el año 2010. Sin lugar a dudas un gran actor de telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Él formará pareja con Michelle González, siendo este personaje su primera oportunidad importante dentro de la televisión mexicana. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Michelle ha participado en telenovelas como 'Cachito de cielo' y 'La Candidata' con personajes secundarios, creciendo poco a poco con su carrera artística. ¿Te gustan las posibles parejas de esta nueva telenovela? Foto: Twitter | Univision 0 Compartir

Jorge Turrubiates (Sergio Mur), un estricto y conservador abogado cuarentón, que al divorcio de su esposa se queda a cargo de sus dos hijos que, para su mala suerte, están entrando en la plena edad de la punzada.

Toño Barrientos, el treintañero ingeniero en informática que ha intercambiado roles con su esposa, quien ahora será la proveedora del hogar cediéndole el papel de “amo de casa”, al dejarlo al cuidado de sus tres traviesos niños.

Nerón Machuca, un viudo cincuentón que a pesar de creer terminadas sus labores paternales –pues sus hijos ya son mayores–y por amor a una mujer veinte años menor que él, vuelve a ser padre de una hermosa bebé a la que suelen confundir con su nieta.

Es así como Mauricio, Jorge, Toño y Nerón empiezan una aventura en la que descubren que el patio de la privada es apenas el principio de lo mucho que los cuatro tienen en común. Ya sean solteros o en familia, descubrirán que ser papá consiste en algo más que dar vida o proveer económicamente: asumir las tareas del hogar, lidiar con sus hijos, disfrutar sus alegrías, pero también sufrir sus tristezas y por si fuera poco, vivir una relación de pareja con igualdad de obligaciones y derechos; así, todos aprenderán que “para ser un buen padre, hay que ser a toda madre”.



publicidad