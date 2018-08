Soy Luna llegó a su fin y el elenco se despidió de sus personajes

A post shared by Karol Sevilla🌻 (@karolsevillaofc) on Aug 17, 2018 at 11:14am PDT



Ruggero Pasquarelli no se quedó atrás y también publicó un video para despedirse de Matteo Balsano, personaje que interpretó y robó un sinfín de suspiros. En el pie de foto escribió: "Hoy llegò el fin de un proyecto que me hizo aprender muchísimo. 🤧 Entrar en el fue una decisión en mi vida muy complicada pero no me arrepiento para nada. ☺️Gracias a todos ustedes por apoyarme y acompañarme porque no fue fácil. Viví momentos maravillosos pero también momentos muy difíciles. 😬 A veces todo lo que se ve no es real, tuve que aprender a ser valiente y siempre salí adelante. 💪🏻 Me llevo grandes amigos, un deporte y la familia de ruggeristas que gracias a esto sigue creciendo. 😗❤️ Agradezco también que gracias a Soy Luna pudieron conocer un poquito de mi música. Prepárense porque lo mejor está por venir... 🎸🤓😏 ¡Te voy a extrañar Rey de la pista 🤴!".