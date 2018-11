Por esta razón Consuelo Duval mantiene su soltería

Recientemente en entrevista para El Universal, la actriz mejor conocida como Federica P. Luche reveló los motivos por los que no han funcionado sus relaciones y ha decidido mantener su soltería.

“En mis historias de amor, que han sido tres, siempre he sido yo la que sale a trabajar, la que viaja, la que está en el llamado todo el día y ellos, mis compañeros, han sido trabajadores, claro que sí, pero siempre he sido yo la que más sale y eso ha hecho que mis relaciones fracasen porque no pueden con eso, ellos han necesitado una mujer diferente a mí”, confesó.