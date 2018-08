Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo desbordan amor con tremendo beso

Eugenio Derbez y Alessandra han decidido radicar por un tiempo en Australia, por lo que ahora disfrutan de su amor en el lejano continente. Recientemente, la cantante presumió su felicidad junto al comediante con una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece Eugenio besándola mientras ella sonríe completamente enamorada. Junto la imagen la actriz escribió “My one and only #truelove”. Hasta el momento la tierna imagen ha conseguido más de 138 mil likes.