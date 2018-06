Consuelo Duval regresa a la soltería y revela por qué terminó su noviazgo

En entrevista para Despierta América la actriz comentó: “No funcionó mi relación con este muchachón, la distancia no ayuda y nimodo, pero ya llegará alguien, por lo pronto hoy me arreglo para mí y para toda la gente que me ama”. Con una sonrisa en el rostro, la también comediante conocida como Federica P. Luche dejó claro que sus compromisos e intereses los orillaron a dar la relación por terminada y dejar todo en una linda amistad.