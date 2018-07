Consuelo Duval recuerda a su padre con emotiva imagen

En la fotografía, Consuelo Duval luce rapada y sonriente, mientras su padre le está diciendo algo. En la descripción la comediante escribió: “Hace unos años cuando “el cáncer” hizo su aparición en el cuerpo de mi pá y de mi hermana, le ofrecí a Dios mi pelo para que no se le cayera a mi hermana, pero igual se le cayó (cada uno tiene que recorrer su propio camino de dolor y aprendizaje), pero fuimos del club de las pelonas juntas, y al único al que no se le cayó fue a mi papá ¿Qué me estaría diciendo? #tbt con el hombre que más me ha amado en la vida”.