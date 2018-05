Consuelo Duval preocupa a sus fans en su visita a Bolivia

Hace unos días la comediante conocida por el personaje de Federica P. Luche dio de qué hablar debido a una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. Luego de estar varias semanas al pendiente del estado de salud de El Vítor, todo parece indicar que ahora es ella la que debe tener cuidado para mantenerse en buen estado.

Con motivo del Festival Internacional del humor 2018, Consuelo Duval viajó a Bolivia para realizar distintas presentaciones en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, pero no contaba con sufrir una ligera complicación por realizar varias actividades y principalmente por el cambio de altura.

Además de ser una gran comediante, es una auténtica 'pet lover'. ¡Mira las fotos más divertidas de sus mascotas!



Consuelo Duval disfruta el tiempo libre en compañía de sus 'perrihijos' y lo comparte a través de sus redes sociales. La actriz conocida por el personaje de Federica P. Luche dejó ver lo mucho que ama a su perrita 'Tomasa' con esta publicación. Ya sea de día o de noche, alguna de sus mascotas siempre la acompañan. Con esta instantánea Consuelo Duval y 'Chuleta' le dan los buenos días a sus fans.



Con esta fotografía la actriz confesó que es imposible levantarse de la cama, ¿te ha pasado? Consuelo tiene muchos amigos peludos y en esta ocasión te presentamos a 'Mochito', ¿qué te dice su mirada?

Federica P. Luche no tendrá mascotas que consentir, pero Consuelo Duval tiene más de una para compartir su tiempo libre. Disfrutando de un día espectacular en la casa del árbol. Consuelo Duval lleva a 'Toñita' a todos lados y la hace parte de su estilo en esta fotografía. Juntas son geniales. 'Toñita' es víctima de algunas travesuras de la familia Duval y la actriz llena de risas sus redes sociales. Hace algunos meses, la comediante le dio la bienvenida a 'Bartola', la nueva integrante de la familia que fue rescatada del maltrato humano. Consuelo Duval también nos ha compartido tiernos momentos de sus hijos con sus adorables mascotas, al parecer toda la familia es amante de los animales.

Foto: Instagram: @consueloduval | Galavision 0 Compartir La labor de la comediante por ayudar a los animales es increíble. “Rescata a un perro del abandono, de la soledad, el Hambre y el maltrato!! Y te Juro🙏🏻 que te va a cambiar la vida!” comentó junto a esta fotografía.

No sólo juega con sus peluditos, también canta y baila con ellos. La comediante se llena de energía y mucho amor junto a la pequeña 'Toña'. Ríe a carcajadas con las actuaciones de Consuelo Duval como Federica P. Luche todos los lunes a las 7PM/6C por Galavisión, la pasarás increíble.



En la fotografía que publicó podemos ver a Consuelo Duval sentada en un sillón con una máscara de oxígeno en el rostro, junto a la imagen comentó: “No se me espanten, la altura en La Paz, Bolivia no ayuda cuando bailas cantas y actúas, para evitar el mareo te oxigenan”. Al ver la fotografía varios seguidores se preocuparon por su salud, pero en cuanto leyeron lo que había escrito la actriz, las risas y buenos deseos no faltaron.



Consuelo Duval Instagram: @Consueloduval



Federica P. Luche se caracteriza por ser dramática, enojona y muy coqueta, basta con ver esta escena donde se deja impresionar por el atractivo del plomero.



La Familia P. Luche - Federica coquetea con un atractivo plomero Televisa 0 Compartir



Diviértete con el humor de Consuelo Duval como Federica este lunes en La Familia P. Luche a partir de las 7PM/6C por Galavisión.

