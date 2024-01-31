Participa en El Blind Date de El Flow y podrías ganar mucho dinero

Para entrar, solo necesitas sintonizar MIX 98.3 FM a las 7:00 AM ET y a las 8:00 AM ET de lunes a viernes. Llama al número que te den cuando suene la sirena en la emisora (el "Cue"). Si eres el elegido, tendrás la oportunidad de adivinar quién es el invitado misterioso / Blind Date del Flow.