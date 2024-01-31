Descargar App
El Flow de Miami

Participa en El Blind Date de El Flow y podrías ganar mucho dinero

Este concurso comienza el 22 de enero de 2024 a las 7:00 AM ET y termina el 7 de febrero de 2024 a las 8:00 AM ET.

Para entrar, solo necesitas sintonizar MIX 98.3 FM a las 7:00 AM ET y a las 8:00 AM ET de lunes a viernes. Llama al número que te den cuando suene la sirena en la emisora (el "Cue"). Si eres el elegido, tendrás la oportunidad de adivinar quién es el invitado misterioso / Blind Date del Flow.

Si aciertas, te llevas $200 o lo que haya acumulado. Si fallas, no hay ganador y los $200 se guardan para la próxima ronda. Solo cuentan las llamadas al número que anunciamos.

Conoce acá las reglas completas


