La Gabi y su gabinete de curiosidades en Honda Stage con Uforia Music

Su carisma, potencia vocal y presencia escénica dejan claro por qué se está consolidando como una de las voces más prometedoras de la música latina.

La Gabi enciende el escenario de Honda Stage con su enérgica interpretación de "Pikito", una canción que refleja su estilo audaz y su ritmo contagioso.

Desde pequeña, La Gabi estuvo rodeada de música. Creció en la República Dominicana, donde su hermano mayor, bailarín, practicaba coreografías frente a ella. Esa conexión con el baile y la expresión artística marcó su camino, llevándola a desarrollar un sonido propio que fusiona ritmos tropicales con influencias urbanas modernas.

Ahora, La Gabi fue elegida como la nueva artista destacada en Honda Stage con Uforia Music. Esta colaboración ofrece a los fans un acceso exclusivo a su arte, desde su impactante presentación en vivo hasta momentos entre bastidores que muestran su personalidad y proceso creativo. Su música es una extensión de su esencia: una artista auténtica que canta y habla con la misma fuerza y determinación que los hombres en la industria, dejando en claro que su voz es poderosa y sin filtros.

Su camino en la industria ha estado marcado por la perseverancia y una pasión inquebrantable por su arte. A través de éxitos virales y colaboraciones destacadas, ha construido una base de seguidores fieles que la apoyan en cada paso de su trayectoria. Ya sea en redes sociales o en el escenario, la energía y autenticidad de La Gabi resuenan con su audiencia, posicionándose como una de las artistas más destacadas del pop y la música urbana.

Como parte de su experiencia en Honda Stage, La Gabi completó el juego de Switching Gears, donde exploró su Gabinete de Curiosidades, y creó algo especial con cada objeto que encontró. Esta prueba demostró su creatividad innata y su capacidad para transformar lo inesperado en arte, reafirmando su versatilidad y talento más allá de la música.



Ser parte de Honda Stage y Uforia Music es un nuevo paso en su ascendente carrera, brindándole una plataforma para compartir su música con una audiencia aún mayor. A medida que sigue evolucionando como artista, su actitud intrépida y su pasión por la música aseguran que lo mejor aún está por venir.