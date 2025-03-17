Estevie: La nueva voz del Regional Mexicano en Honda Stage con Uforia Music

Nacida en California, Estados Unidos, y con una conexión profunda con sus raíces, su música es un reflejo de su identidad, combinando la tradición del género con un estilo fresco y auténtico.

Sara Silva, nombre de pila de Estevie, creció en un entorno bicultural, influenciada tanto por la vibrante comunidad latina en Estados Unidos como por las tradiciones musicales mexicanas que sus padres le transmitieron. Criada entre melodías de mariachi, cumbia y pop, encontró de estas influencias una base sólida para desarrollar su estilo único.

Su participación en Honda Stage con Uforia Music fue una prueba de su talento y carisma. Con una interpretación poderosa de 'Hombre Malvado', Estevie mostró su capacidad para transmitir emociones profundas y conectar con el público a través de su inigualable estilo. La canción, con toques de desamor y fortaleza, es un claro ejemplo de su propuesta artística.

En el ‘Behind The Scenes’ de Estevie, la cantante compartió detalles sobre su vida, su amor por la música y cómo llegó a su sonido actual. Con una actitud honesta y cercana, Estevie habló de sus sueños y lo que significa para ella representar al regional mexicano.

Además, en ‘Switching Gears’, Estevie se dejó ver en una faceta más relajada y divertida, participando en la dinámica ‘Cumbia Roulette’, donde respondió preguntas y enfrentó retos que sacaron a relucir su espontaneidad y carisma. Entre risas y anécdotas, dejó claro en Honda Stage que, además de su talento, su autenticidad la hacen destacar.