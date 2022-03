Sin explicación: Britney Spears cierra nuevamente su cuenta de Instagram

Britney Spears cerró su cuenta de Instagram, dejando a sus seguidores cuestionando por qué la artista se había retirado de la red social. La movida tomó de sorpresa a sus más de 40 millones de fans, quienes diariamente han conectado con la ‘princesa del pop’, especialmente desde que culminó la tutela que su padre ejercía sobre ella desde 2008.

No es la primera ocasión que Britney desactiva su cuenta de Instagram. La última vez que la artista realizó un hiato fue en septiembre de 2021, donde escribió, “No se preocupen amigos… ¡¡¡¡¡Solo me tomo un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso 💍😉 !!!! Volveré pronto 💋🌹”





En las últimas semanas, la cantante ha estado hablando en contra de su familia en las redes sociales, especialmente con publicaciones dirigidas a su hermana, Jamie Lynn, quien publicó una autobiografía en la cual hacía ciertas reclamaciones dañinas en contra de Britney.

“Jamie Lynn… Felicidades, Babe, te has rebajado a un nivel completamente nuevo de BAJO… ¡Nunca he estado cerca de ti con un cuchillo o se me ocurriría hacerlo! El único cuchillo con el que te vi en casa fue para cortar los trozos de calabaza más grandes que vi en mi vida y era demasiado grande para que yo lo cortara”, escribió Britney en Instagram

Con tanto drama familiar y presiones, algunos de sus seguidores en otras redes aseguran que es un ‘break’ como lo hizo anteriormente y se quiere enfocar en su pareja el actor Sam Asghari.





Según reportes, los representantes de Meta indicaron que la cuenta solo está desactivada, y no eliminada, lo que deja a millones de personas preguntándose, ¿cuándo volverá Britney a Instagram?