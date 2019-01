Antes que nada, se deberá realizar un estudio, mismo que llevaría entre uno y dos años, para decidir las zonas para establecer las tarifas para los conductores de la ciudad en zonas de alta congestión vehícular. Si bien, esta estrategia podría no ser bien recibida por muchos angelinos, ha funcionado en otras ciudades del mundo, como Londres, Singapur y Estocolmo.

¿Cómo funciona esta medida en otros países? En el caso de Londres, esta medida fue lanzada en el 2003 y el sistema era bastante siempre. A los conductores se les cobraba 7 dólares al entrar la zona de mayor congestión, de 13 millas de longitud, entre las 7:00 am y las 6:00 p.m. de lunes a viernes. ¿El resultado? Después de una década, el número de vehículos disminuyó y el número de ciclistas aumentó.

A partir de una nota publicada por Los Angeles Times , Metro realizó una publicación en su blog oficial destacando puntos importantes del artículo. Por ejemplo, Metro indica que de ser aceptada esta propuesta, misma que primero tendría que ser aprobada por 12 de los 13 miembros, se realizaría un estudio de uno o dos años para evaluar los precios a cobrar. Sin embargo, en la publicación se indicó que por el momento no existe plan alguno para cobrar tarifas a los conductores de Los Ángeles .

Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, indicó a la prensa local, que las vías relacionadas con los Juegos Olímpicos no estarán sujetos a tarifas. Además, comentó en entrevista al LA Times que no apoya una propuesta en particular sobre el cobro de tarifas para los conductores pero de resultar ser la mejor forma para alcanzar las metas de tránsito de la ciudad, sería una conversación que valdría la pena comenzar.