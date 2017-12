Uber saca de la compañía a conductor que canceló el servicio a un pasajero "por su apariencia física"

Reggie Bibbs, de 52 años, pidió un servicio de Uber el pasado lunes para ir a una cita médica, pero cuando el conductor llegó, lo miró y no quiso detenerse. Bibbs denuncia que lo discriminó por la enfermedad que padece y que le desfiguró su cara.

HOUSTON, Texas. - Reggie Bibbs, de 52 años, necesitaba ir a una cita en el Centro Médico de Texas, en Houston, para realizarse un análisis sanguíneo. Usó la aplicación de Uber para solicitar un auto y se paró en la calle para esperar a su conductor, sin imaginar que este le cancelaría el servicio en el último instante.





Bibbs padece un caso extremo de una enfermedad genética conocida como neurofibromatosis, que, según la literatura médica, afecta la manera en que las células crecen y se forman y provoca el crecimiento de tumores alrededor de los nervios. Este padecimiento le ha deformado el rostro.



Cuando el conductor llegó a la calle donde lo esperaba Bibbs, disminuyó la velocidad y estableció contacto visual con él, pero no se detuvo, según un reporte del portal noticioso ABC13.

“Lo vi cuando pasó. Me miró, conducía muy despacio… Pude ver que se encendieron las luces cuando frenó, pero siguió de largo. Continuó manejando y luego se devolvió. Yo lo estaba mirando y él me estaba mirando, pero siguió sin detenerse. Cuando iba al final de la calle, me llegó un mensaje que decía que “infortunadamente el conductor había cancelado el servicio”, sin explicación”, relató Bibbs, según cita el mismo reporte.

El pasajero expresó que se sintió avergonzado y sorprendido después del incidente. Cree que el conductor le canceló el servicio por su apariencia física.

Junto con la fundación Courageous Faces, lugar donde trabaja, Bibbs está analizando opciones legales en contra de Uber y quiere que la compañía entrene mejor a sus conductores para lidiar con este tipo de casos.

“La situación que describe el pasajero es inaceptable y no tiene cabida en la empresa ni en ninguna parte”, escribió un vocero de Uber en un correo electrónico enviado a Noticias Univision.

“Le ofrecimos disculpas al señor Bibbs por la experiencia reportada y hemos retirado de forma permanente al conductor por violar las reglas antidiscriminatorias de la compañía”, se lee en el mensaje.



