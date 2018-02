Todos somos 'La Chula y La Bestia'

¿Quiénes son La Chula y La Bestia?

“Soy una princesa ‘wanna be’, pero no puedo ser una princesa porque tengo que trabajar, lavar la ropa, dormir a los niños, e ir a la universidad”, explicó María Esther.

En cuanto a la parte profesional, ‘La Chula’ no ve a ‘La Bestia’ como un antagonista, sino como un complemento positivo a su personalidad amorosa y ella representa un balance a la naturaleza traviesa de su compañero.

Pancho ‘La Bestia’, no piensa ser domado por su amiga y colega Maria Esther, y da índices de la formula contradictoria que tiene todos los ingredientes para captar al radioescucha que gusta de entretenerse antes de llegar al hogar.

Ambos hacen lo que aman y lo que siempre quisieron hacer: ser parte del mundo de la radio. Para Maria Esther, la ruta hacia ‘La Chula’ fue una muy peculiar. La hoy locutora siempre quiso trabajar en las comunicaciones, aunque su familia tenía el deseo de que fuera doctora. María Esther, por complacerlos, decidió convertirse en paramédica, una profesión que no pudo completar y que la impulsó hacia la cabina de radio.

“Haciendo los clínicos, me desmayé, imagínate, yo no podía estar salvando gente por ahí, si me la pasaba desmayándome. Después, por complicaciones de salud, tuve dos operaciones en el corazón y con tanto tiempo en el hospital, realicé que quería hacer comunicaciones, y tuve la suerte de lo lograrlo”, relató María Esther.