Virgo – Martes 5 de noviembre de 2019: empiezas una etapa diferente en tu vida

Salud Cuida tu peso ya que en estos días has estado algo descuidado con tu alimentación y tu estilo de vida lo cual no tiene que ver con tu sentido higienista de la vida, Virgo. Es hora de recuperar tu ritmo para que te sientas bien, y dispuesto.

Trabajo Si has estado preocupado por cuestiones asociadas a tu trabajo o a tu vida laboral las mejores noticias son aquellas que te llegarán en estos días indicándote la forma adecuada de proceder para solucionar lo que hasta ahora te parecía difícil, pero que tendrá muy buen resultado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el efluvio positivo del ciclo uno que te inspira y te llena de entusiasmo.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Virgo: volverte reacio a un cambio de vida que ya se impone.

¿Qué debo evitar?: limitarte a ti mismo, pensar que no puedes hacer algo y de esa forma cerrarte tú mismo las puertas.

Frase del día: no es de cobardes sentir miedo pues hasta los más valientes lo sienten, de cobardes es no enfrentar su miedo y dejarse dominar por él.