Virgo - Martes 17 de septiembre de 2019: una solución inesperada, pero feliz

No exteriorices tus sentimientos de inseguridad amorosa porque podrías causar situaciones inestables en tu relación y crear conflictos con tu pareja.



Amor

Algo que debes decidir te está dando vueltas en la cabeza y mientras no lo resuelvas no podrás estar tranquilo. Este no es un día para complicarte inútilmente la vida con indecisiones sino para actuar y vivir intensamente tu relación amorosa.