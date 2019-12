Virgo - – Martes 10 de diciembre de 2019: con tu regente en el elemento fuego estás en un tono muy apasionado

Prepárate mental y emocionalmente para una semana de acontecimientos insólitos pues desde ayer tu regente Mercurio se ha desplazado al elemento fuego. Tal vez encuentres este día un cambio inesperado en tu escenario laboral que te coloque en medio de una situación de desconcierto y no sepas exactamente lo que debas hacer. No saltes a conclusiones precipitadas pues todo ocurrirá a su tiempo y felizmente no habrá mayores repercusiones. Ponle una dosis de entusiasmo a tu paisaje laboral y sobre todo a tu vida amorosa y tendrás resultados maravillosos.