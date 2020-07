Virgo - Lunes 20 de julio de 2020: te espera una noche loca, divertida

Este lunes marca un interesante camino en tu vida amorosa. Si estás soltero, puede que tengas por ahí a una persona quien te está insistiendo en involucrarte sentimentalmente desde hace tiempo. Dile que sí a esa salida, pues no pierdes nada con explorar esa posibilidad que te está dando la vida para ser feliz y tener un amor cariñoso.

Además, no dejes para mañana esas decisiones importantes que tal vez llevas postergando desde hace tiempo. Es hora de actuar con firmeza y decidido, tras analizar los probables resultados de cada camino. Quien no arriesga, no gana, Virgo.