Virgo - Sábado 15 de mayo de 2021: estarás muy amigable

Hoy podrás establecer múltiples amistades, y de manera particular con mujeres de tus círculos sociales. Estas relaciones surgirán de manera espontánea con aquellas personas con las que sientas un vínculo empático, amistades que pueden o no ser duraderas, eso dependerá del nivel de conexión y sinceridad entre ustedes.

Salud

Es importante que el día de hoy cuides mucho tu alimentación, que incluyas una dieta saludable y no consumas demasiadas grasas saturadas, como papas fritas, hamburguesas, hot-dogs, pizza, etc., porque podrían aumentar el nivel de triglicéridos en tu sangre. En caso de que los consumas que no sea después de las 6:00 p.m., de lo contrario, podría generarte malestar e irritación estomacal.