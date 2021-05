Virgo - Martes 25 de mayo de 2021: este día estarás cauteloso

Este día estarás cauteloso, si tuviste una infancia difícil o de carencias en todos los aspectos de la vida no te abrirán a los demás tan fácilmente, mientras que si creciste en un ambiente armónico lo más probable es que tengas un temperamento suave y te lleves bien con la gente, serás más extrovertidos. Son las condiciones que genera la Luna en el signo de Escorpión.

Amor El día de hoy Saturno y Plutón trabajan en tu casa 5 para aportarte energía estable en temas de amores. Quizá por ahora la búsqueda de amor carnal no es tu prioridad, tu interés podría estar enfocado en tu amor propio y la búsqueda de aprendizajes que nutran tu alma. Y si encuentras el amor en ese camino será excelente para ti.

Dinero

El día de hoy tienes a la Luna en tu casa 2 la casa de los recursos económicos, así que por ningún motivo hagas transacciones, no firmar nada, no hacer compromisos, no vender porque la Luna está en muy mal aspecto por el momento. Espera unos 2 días.