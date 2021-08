Virgo - Martes 24 de agosto de 2021: pasas por un buen momento profesional

Predicción de pareja

El tema de mayor dificultad el día de hoy está en esta área. La pareja está pasando por un periodo de mucha confusión y no sabe qué hacer con su vida, a ti te gusta entender la situación con claridad para así buscar la solución, pero en este día no podrás ayudarla porque te va a mandar señales cruzadas que hacen imposible entender qué piensa. No lo tomes personal, está tan confundido como aparenta y si no te quiere decir que tiene es porque no sabe.