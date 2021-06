Virgo - Martes 22 de junio de 2021: te gusta la admiración y trabajas para lograrlo

Dinero

Con Libra en tu casa 2 te encanta la comodidad, no puedes dudar en gastar una gran suma de dinero en una cosa de marca, aunque no lo necesites. Descansas en resorts de moda, vives en hoteles y apartamentos caros, en su vida te rodeas de lujos y buenos detalles del interior. Entonces hay que cuidar este detalle para no vivir eternamente endeudado.