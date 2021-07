Virgo - Martes 20 de julio de 2021: tus emociones estarán vinculadas al sentido del deber

Pronóstico del día

Expresarás grandes fantasías y una fe inquebrantable, pero por otro lado reconocerás una herida en la casa 9, sentirás que en esa área de vida estás siempre expuesto; es posible que no te sientas muy cómodo realizando viajes largos o realizando estudios de posgrado, debido a tal sensación de exposición con el exterior. No significa que no los realices solo sientes cierta incomodidad.