Virgo - Martes 12 de octubre de 2021: sientes que no fluyen tus negocios

Dinero

Vas a tener fuertes complicaciones de comunicación que van a mantenerte my enojado y con posibles problemas con proveedores, clientes o incluso trabajadores ya que Marte combusto por el Sol junto a Mercurio retrógrado desde tu casa 2 no son nada favorables para tus negocios, mantén la calma y se paciente pues no hay mucho que puedas hacer por ahora.