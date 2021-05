Virgo - Jueves 13 de mayo de 2021: tus habilidades sin duda te darán la victoria

Pronóstico del día Las relaciones que tengas con personas de gustos afines en clubes sociales o asociaciones civiles podrían verse teñidas de rojo gracias a la presencia nada afortunada del planeta Marte desde el signo de Cáncer, done encuentra su caída; por lo tanto sé muy atento de cómo te expresas con estos grupos y evita que la ira se apodere de ti cuando haya discusiones o no estés de acuerdo en las decisiones que se tomen pues tú serás el más perjudicado si llegase a pasar esto.

Amor Tus capacidades de artesano maravilloso van a tomar un giro mucho más simple pero no por eso dejan de ser efectivas y bellas pues estarás prefiriendo lo simple y práctico que lo laborioso e inútil pues la presencia de Plutón en Capricornio en tu casa 5 nos indica tu preferencia por lo esencial que por lo complicado y eso será algo que te llenará de felicidad y al compartirlo con la gente que quieres el amor no dejará de crecer al ver lo bien que esto fue recibido.

Salud

No te enganches en pensamientos repetitivos que solo crecen y crecen en tu mente y que te provocan ansiedad pues Júpiter en Acuario desde tu casa 6 nos indica una tendencia a sobre pensar en temas que no puedes o no tienes poder para mejorarlos; es mejor que atiendas lo que sí puedes hacer y ahí enfoques tu energía y los demás temas simplemente no les des más energía.