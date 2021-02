Virgo - Lunes 8 de febrero de 2021: tendrás progreso en tus asuntos

Pronóstico del día Evita quedarte en el limbo y no permitas que se produzcan malentendidos ni dudas. La buena comunicación y la claridad de las cosas evitarán que te lleves decepciones.

Amor El amor no será realmente tu prioridad durante este día, porque estarás muy ocupado con tus actividades profesionales, pero aun así tratarás de mejorar tu vida sentimental.

Trabajo Si estás asumiendo muchas tareas diferentes y te vuelves incierto a veces, recuerda no descuidar tus otros planes y proyectos que realmente te motivan.

Dinero Pero si tienes tendencia a gastar de más o a ser impulsivo en los negocios, ¡cuidado con la Constelación de Plutón! Este planeta no te traerá suerte si te arriesgas demasiado. También ten cuidado con las ideas locas que se te puedan ocurrir en cuanto a inversiones.



Predicción de pareja:

Tienes tus prioridades y en este día, lo único que buscarás es mejorar tu vida sentimental y que ésta no se vea afectada por tu vida laboral. Trata de salir de la rutina, que este encierro no te quite lo romántico.