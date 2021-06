Virgo - Viernes 4 de junio de 2021: estarás muy impaciente

Con la luna en Aries te sentirás feliz y optimista. Vivirás en el aquí y ahora, siempre tiempo presente e “impaciente”. No aceptarás un no de nadie y bajo ninguna circunstancia. Considera que tu espíritu combativo puede generarte conflictos con las personas.

La presencia de Neptuno en la casa 7 no es favorable para establecer una relación, en el caso de que no estés en pareja. Sentirás que deseas a una pareja fuera de los estándares, pero no sabrás exactamente lo que necesitas.