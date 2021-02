Virgo - Sábado 6 de febrero de 2021: estarás con la mejor disposición para lograr tus objetivos

Pronóstico del día Con calma y paciencia podrás afrontar este día; evita plantearte demasiadas preguntas, no seas tan juicioso en tu manera de corregirte, pues todo lleva un proceso.

Salud Tu salud está en el mejor punto de tu vida, recuerda no confiarte. Sigue cuidándote, no estaría de más hacerte un chequeo general y revisar tus intestinos.



Predicción de pareja

Tienes tus prioridades y en este día, lo único que buscarás es mejorar tu vida sentimental y que ésta no se vea afectada por tu vida laboral. Trata de salir de la rutina, que este encierro no te quite lo romántico.