Virgo - Lunes 22 de marzo de 2021: estarás muy relajado

Este día estarás relajado, porque tienes la madurez necesaria para no hacer distinciones raciales ni religiosas, producto de tu buen juicio e intelecto bien desarrollados. Por todo lo anterior el estrés no es lo tuyo. Es la energía que genera Júpiter en el signo de Acuario.

Pueden estar saliendo a la luz algunas habilidades o talentos que no conocías, quizá en las artes como música, poesía, o descubriendo incluso talentos para las ciencias o la salud, el caso es que algo nuevo descubrirás en ti. Es la energía que genera Neptuno pasando por el signo de Piscis.

Por ahora los asuntos amorosos no te favorecen, es posible que estés pasando por alguna crisis en ese sentido, tienes que romper con esa persona que no te traía nada bueno, es doloroso pero necesario darles fin a esos ciclos que no te dejan avanzar. Es la energía de Plutón en la casa 5 la casa del amor.