Virgo - Lunes 22 de febrero de 2021: te sentirás sistemático y eficiente

Este día te sentirás sistemático y eficiente, Te gusta el trabajo mental y eres muy observador trabajador y competitivo, pero deberías tener cuidado en no trabajar con exceso.

La alineación de los planetas en la casa 6, la casa del trabajo, pronostican una energía que te hará trabajar en exceso, pues a veces crees que eres indispensable, debes tener cuidado y bajarle al nivel, no te lo tomes tan en serio.

Tienes un matrimonio o relación feliz, eres muy cariñoso, si no tienes pareja es porque no quieres, no porque te falten oportunidades, es porque Venus está ubicado en la casa 7, la casa de la pareja.