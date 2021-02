Virgo - Jueves 25 de febrero de 2021: presta atención a tu cuerpo

Con Venus, el sol y Neptuno en casa 7, es un momento de idealizar, imaginar el amor. Ojo, no construyas tantas expectativas, pero atrévete a sentirlo y a vibrarlo, tienes esa energía de manifestación, con la luna en casa 12 apoyando a que conectes con profundidad.

Genera la disciplina para tu cuerpo físico, eso que come, eso que trabaja, no te preocupes demasiado, con Saturno en casa 6, oxigena tu cuerpo y escúchate cómo le hablas a través de lo que se alimenta.

No todos son tus amigos, ojo, tú sabes muchas cosas que los otros no, pero eso no te hace más que nadie. Sé mesurado en aquello que sabes, con Saturno y Júpiter en casa 6 y Mercurio compartiendo casa, una palabra mal pronunciada puede traer caos, puedes hacer sentir mal a otros.