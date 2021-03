Virgo - Jueves 11 de marzo de 2021: estarás imparcial

El tránsito de Venus por el signo de Piscis genera condiciones para estar con una sensibilidad exagerada, aspecto que te puede provocar una actitud poco realista en cuestiones de amor, y puedes estar aferrado a un amor que no es viable.

Se sugiere que cuides tu alimentación, pues no estás poniendo atención en ese aspecto, no eres selectivo con lo que comes, con que superes ese tema estarás bien. Son condiciones que genera Mercurio en la casa 6, la casa de la salud.