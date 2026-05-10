Virgo Virgo, horóscopo del sábado 9 de mayo de 2026: escucha las señales del universo Las palabras que pronuncies hoy llevarán un poder especial; úsalas con intención para abrir conexiones significativas y avanzar en tu camino hacia los sueños que anhelas.

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Las poderosas energías de la Luna Llena en Escorpio te invitan a transformar tus palabras en conexiones significativas, mientras que el ciclo de la vida y la muerte revela la esencia que habita en ti; visualiza tus deseos más profundos y aprovecha este momento cósmico para avanzar con confianza en tu camino.

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Querido Virgo, en este día tus palabras tendrán un poder especial. Aprovecha este don y asegúrate de que cada frase que pronuncies esté cargada de intención y profundidad. Tu comunicación puede ser la clave para abrir puertas y crear conexiones significativas.

Rodearte de personas con saberes valiosos será enriquecedor para tu crecimiento. Las conversaciones profundas te ayudarán a ampliar tu mirada y a explorar nuevas perspectivas en tu vida. No subestimes el poder del diálogo.

Si tienes planes de viajar, toma un tiempo cada día para proyectarte en ese lugar que tanto ansías visitar. La visualización es una herramienta poderosa que te permitirá conectar con tus sueños y deseos más profundos.

Recuerda que cada paso que das hacia adelante es un avance. La energía cósmica está alineada a tu favor, así que mantén tu mente abierta y tu corazón dispuesto. Confía en que estás en el camino correcto.

Y para los próximos días.. Esta semana, Virgo debe confiar en su visión profesional, aprovechar oportunidades y adaptarse a nuevas demandas para brillar.

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