Virgo Virgo, horóscopo del sábado 24 de enero de 2026: dedica tiempo a la actividad física Aprovecha la energía renovada que sientes y lánzate a nuevas actividades que te desafíen físicamente, ya que tu salud se encuentra en un momento de mejora.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

Consulta tu horóscopo de este sábado y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Virgo , según nos indica tu horóscopo, la salud se presenta como un faro de esperanza, ya que experimentarás una notable mejoría que te llenará de energía y vitalidad, impulsándote a emprender nuevas actividades físicas que desafiarán tus límites y te harán sentir más fuerte que nunca, así que prepárate para aprovechar esta renovada fuerza.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Dedica un tiempo a realizar una actividad física que te apasione, ya sea una caminata al aire libre, una sesión de yoga o un entrenamiento en el gimnasio; esto te ayudará a canalizar esa energía renovada y a sentirte más fuerte y vital.

Salud

La energía que sientes en tu interior es como un río caudaloso que busca su camino; canaliza esa fuerza a través de actividades que te llenen de vitalidad, como un baile alegre o una caminata en la naturaleza. Permítete explorar nuevas formas de movimiento que no solo fortalezcan tu cuerpo, sino que también aviven tu espíritu.

Amor

La energía renovada que sientes te impulsará a abrirte más en tus relaciones. Aprovecha esta fuerza para comunicarte con tu pareja o para dar ese paso hacia alguien que te interesa. La confianza y la iniciativa serán tus aliadas en el amor.

Trabajo

La energía renovada que sientes en el ámbito personal se puede traducir en un impulso positivo en el trabajo. Aprovecha esta fuerza para organizar tus tareas y colaborar con tus colegas, ya que tu entusiasmo puede contagiar a quienes te rodean. Mantén la concentración y evita distracciones, así podrás avanzar en proyectos que requieren tu atención y esfuerzo.

Dinero

La jornada se presenta con una sensación de estabilidad en tus finanzas, lo que te permitirá revisar tus cuentas con claridad mental. Sin embargo, es prudente mantener un control sobre los gastos, ya que podrían surgir tentaciones que desvíen tu atención de una administración responsable. Considera priorizar la organización de tu dinero y evaluar cuidadosamente cualquier decisión económica que se presente.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

La energía que te rodea te invita a dar un paso adelante en tus relaciones. Considera planear una cita especial o un momento íntimo con tu pareja, donde puedan compartir sus pensamientos y deseos. Si estás soltero, no dudes en acercarte a esa persona que te atrae; un simple mensaje puede abrir la puerta a una conexión significativa.

Reflexión

Además, es un buen momento para establecer rutinas que te ayuden a mantener este estado de bienestar. Considera incorporar ejercicios que te gusten, como caminar, nadar o practicar yoga, lo que no solo beneficiará tu salud física, sino también tu salud mental. Aprovecha esta energía renovada para socializar más, ya sea participando en actividades grupales o simplemente compartiendo tiempo con amigos y familiares. Recuerda que el apoyo de tus seres queridos puede ser fundamental en este proceso de mejora continua. Con cada pequeño paso que des, estarás construyendo una versión más fuerte y saludable de ti mismo.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.