Virgo Virgo, horóscopo del sábado 17 de enero de 2026: medita para mantener tu paz Establece límites claros y no permitas que otros te traten con falta de respeto; es momento de hacer valer tu espacio con calma y firmeza.

Video Conversando con Zellagro: la empatía

Consulta tu horóscopo de este sábado y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Virgo , según nos indica tu horóscopo, no permitas que la arrogancia de quienes se creen superiores te afecte; es momento de establecer límites firmes y comunicar con calma que su falta de respeto no será tolerada, ya que tu paz y dignidad merecen ser defendidas con determinación y serenidad.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Establece un momento para meditar y reflexionar sobre tus límites personales; esto te ayudará a comunicarte con claridad y a mantener tu paz interior a lo largo del día.

Salud

Es fundamental que encuentres momentos de calma en medio de la tensión que te rodea. Imagina un suave río que fluye, llevándose las preocupaciones; dedica tiempo a la respiración profunda y a la meditación, permitiendo que cada exhalación te libere de la carga emocional. Así, podrás establecer esas barreras necesarias con serenidad y claridad.

Amor

Es importante que establezcas límites claros en tus relaciones, especialmente si sientes que alguien no te trata con el respeto que mereces. Comunica tus sentimientos con calma y firmeza; esto fortalecerá tus vínculos y te permitirá atraer a personas que valoren tu esencia.

Trabajo

Es fundamental que establezcas límites claros en tu entorno laboral, especialmente frente a actitudes desconsideradas de colegas o superiores. Mantén la calma al comunicar tus necesidades y no permitas que la falta de respeto afecte tu productividad. Organiza tus tareas de manera que puedas concentrarte en lo que realmente importa, evitando distracciones innecesarias.

Dinero

Es fundamental mantener la calma ante posibles tentaciones de gasto que puedan surgir. Revisa tus cuentas y establece límites claros para evitar que otros influyan en tus decisiones económicas. La prudencia y la organización serán tus mejores aliadas para asegurar una administración responsable de tu dinero.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Establecer un espacio de diálogo abierto con tu pareja puede ser clave para mejorar la conexión emocional. Considera dedicar un momento para compartir tus pensamientos y escuchar los de la otra persona, creando así un ambiente de confianza. Si estás soltero, participar en actividades que te apasionen te permitirá conocer a personas afines y abrirte a nuevas posibilidades en el amor.

Reflexión

Es importante que establezcas límites claros y que te hagas respetar. La comunicación asertiva es clave; exprésales cómo te sientes y por qué su comportamiento no es aceptable. No permitas que su actitud negativa afecte tu bienestar emocional. Recuerda que mereces ser tratado con respeto y dignidad. Si la situación no mejora, considera distanciarte de esa persona o buscar apoyo en quienes valoran tu compañía. Tu paz mental y tu autoestima son lo más importante, así que cuida de ti mismo y rodéate de personas que te eleven.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.